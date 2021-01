Er zijn in 2020 ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van voorlopige cijfers. Inclusief getransformeerde woningen kwamen er net geen 75.000 nieuwe huizen bij op de markt.

Hoewel de definitieve cijfers nog wat hoger zouden kunnen uitvallen, lijkt het erop dat het doel dat het demissionaire kabinet zichzelf heeft gesteld om in de jaren tussen 2018 en 2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen toe te voegen aan de markt, net niet is gehaald. Dat doel is in het leven geroepen om de woningnood te verkleinen. In 2018 en 2019 werd het doel wel gehaald.

Nederland telt nu net geen acht miljoen woningen. In Zuid-Holland werden afgelopen jaar absoluut gezien de meeste woningen gebouwd, ruim vijftienduizend. Noord-Holland en Noord-Brabant volgden met elk ruim tienduizend.

Relatief gezien groeide de woningvoorraad in Flevoland het hardst, met 1,5 procent. Ook in Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg lag de groei juist onder het gemiddelde.