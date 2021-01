TUI wil "binnen enkele maanden" commerciële vluchten uitvoeren met de Boeing 737 MAX, nu de Europese luchtvaartautoriteit EASA woensdag het vliegverbod voor het vliegtuigtype ophief. Daarmee keert het gewraakte toestel na bijna twee jaar weer terug in het Europese luchtruim.

De Boeing 737 MAX stond sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond, nadat falende veiligheidssystemen twee dodelijke crashes hadden veroorzaakt. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Luchtvaartautoriteiten eisten daarna dat de Amerikaanse fabrikant Boeing onder andere de softwaresystemen van het vliegtuig zou aanpassen.

Europees toezichthouder EASA voerde in de afgelopen tijd verschillende testvluchten en simulatorsessies met de aangepaste 737 MAX uit. "Na uitgebreide analyse hebben we vastgesteld dat dit vliegtuig weer veilig in gebruik kan worden genomen." De toezichthouder benadrukt voor het verlenen van de toestemming geen economische of politieke druk te hebben ervaren.

In onder andere de VS, Canada, Midden- en Zuid-Amerika wordt alweer commercieel gevlogen met het vliegtuig. In Europa duurt het nog even voordat de eerste toestellen passagiers vervoeren. Zo moeten piloten specifieke trainingen volgen en moet met elk toestel een testvlucht zonder passagiers gemaakt worden.

TUI wil de vliegtuigen de komende maanden vliegklaar maken

In Nederland heeft reisorganisatie TUI drie toestellen in zijn vloot, die momenteel geparkeerd staan op Schiphol. Het bedrijf wil de vliegtuigen de komende maanden vliegklaar maken door piloten te trainen. "Daarna hopen we - afhankelijk van de reisbeperkingen - passagiers weer aan boord te mogen verwelkomen", aldus een woordvoerder.

Of passagiers de keuze wordt voorgelegd om met het beruchte toestel te vliegen - zoals American Airlines wel deed nadat de luchtvaartmaatschappij de 737 MAX weer in gebruik had genomen - is volgens de TUI-woordvoerder nog niet aan de orde. "De eerste stap is het vliegklaar maken van het toestel. Daarna kijken we verder naar de mogelijkheden voor onze klanten."