De doorschakeldienst Geenspoedwelpolitie is gestopt met het tegen betaling doorschakelen van bellers naar de politie, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag. Mensen die het nummer belden, dachten dat ze rechtstreeks naar de politie belden, maar kregen achteraf een hoge rekening van het gesprek.

Wie op Google op de bekende slogan 'Geen Spoed, Wel Politie' zocht, kreeg advertenties van het bedrijf te zien die zo waren vormgegeven dat mensen dachten dat het om de websites en een telefoonnummer van de politie ging. Dat was echter niet het geval.

"Dat is natuurlijk schadelijk voor de beller, want die is duurder uit dan nodig", zegt Annemarie Sipkes, directeur Telecom, Vervoer en Post bij de ACM. "Maar ook de politie heeft hier last van. We beschermen mensen tegen misleiding bij het gebruik van doorschakeldiensten, daarom grijpen we in."

De aanbieder van de doorschakeldienst is inmiddels gestopt met het aanbieden van de dienst, zodat consumenten niet langer misleid worden.