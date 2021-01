Een groep kleine beleggers die op het online platform Reddit actief is, heeft voor een ongekende stijging van de koers van GameStop op Wall Street gezorgd. Deze week schoot het aandeel van de retailer in videospelletjes omhoog van 66 dollar tot 159 dollar (54 euro tot 131 euro). Woensdag staat het aandeel op bijna 150 dollar.

De prijs van het aandeel is in de afgelopen twee weken met 354 procent gestegen op de beurs van New York. Aanleiding voor die ongekende stijging lijkt de komst van bestuurslid Ryan Cohen, die GameStop de toekomstige "Amazon van videogames" noemde. Die voorspelling zorgt ervoor dat kleine daghandelaren het aandeel van het bedrijf de laatste weken erg aanprijzen, wat voor een opwaardering zorgt.

Bovendien spannen kleine handelaren op het sociale netwerk Reddit samen om investeerders weg te drijven bij GameStop. Het gaat dan met name om investeerders die speculeren op koersdalingen van het bedrijf, zogenoemde shortsellers. Voor hen zijn prijsstijgingen op de beurs nadelig.

Een van de inmiddels weggejaagde shortsellers is Andrew Left. Hij gooide vorige week olie op het vuur door uit te leggen dat GameStop geen bijzondere vooruitzichten heeft en dat de koersstijging bij het videospelletjesbedrijf geen steek houdt. Zijn boodschap leidde deze week juist tot extra koophonger bij kleine handelaren op Reddit, die het ongelijk van Left wilden bewijzen.

Databedrijf S3 Partners rekende uit dat beleggers als Left in 2021 al ruim 6 miljard dollar verlies hebben geleden door de ongekende prijsstijging, meldt persbureau Bloomberg.