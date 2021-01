Maastricht Aachen Airport (MAA) moet zich gaan focussen op vrachtverkeer en de geluidsoverlast voor de omgeving verminderen, als het vliegveld de komende jaren wil groeien. Dat staat in het dinsdag uitgebrachte advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) aan de provincie Limburg, schrijft 1Limburg.

Van Geel deed op verzoek van de provincie onderzoek naar wat er in de toekomst met de luchthaven moet gebeuren. Hij sprak hiervoor met voor- en tegenstanders van het vliegveld.

De provincie Limburg is jaarlijks zo'n 4 miljoen euro kwijt aan de luchthaven. Volgens de Volkskrant is er de laatste zes jaar zeker 60 miljoen euro uitgegeven om het vliegveld in de lucht te houden. MAA is al jaren een hoofdpijndossier voor Limburgse bestuurders, vooral vanwege omwonenden die klagen over overlast. Ook is de luchthaven nauwelijks winstgevend.

Volgens Van Geel moet MAA zich vooral gaan richten op het vrachtvervoer. Daar ligt nu ook al grotendeels de focus, in 2019 reisden slechts een half miljoen passagiers via het vliegveld (Schiphol handelde 72 miljoen reizigers af). Toch is de toekomst van de luchtvracht ook onzeker, omdat de concurrentie groot is. In de omgeving van MAA liggen tal van andere grote luchthavens die vracht afhandelen, waaronder Luik (België) en het Duitse Düsseldorf.

Vliegveld moet groei verdienen door omgeving te ontlasten

Volgens Van Geel moet MAA de groei gaan verdienen door de omgeving te ontlasten, net zoals bij Schiphol de stelregel is. Dat kan door het verbieden van nachtvluchten (tussen 23.00 en 7.00 uur), het weren van de vervuilendste en luidruchtigste toestellen en het uitkopen van omwonenden. Ook moet er worden gedacht aan het beter isoleren van woningen in de buurt.

Daarmee zou ruimte vrijkomen om de start- en landingsbaan te verlengen naar 2.750 meter, wat grotere vrachttoestellen in staat stelt om te landen in Maastricht. Hierdoor kunnen nieuwe klanten worden aangetrokken. Momenteel kan maar 2.500 meter van de baan worden gebruikt, omdat een deel een marge is voor piloten om noodstops te maken.

Van Geel benadrukt dat het belangrijk is dat MAA een stabiel pakket met maatregelen opstelt voor de toekomst, waar voor- en tegenstanders het over eens zijn. Daarmee kunnen problemen zoals bij Lelystad Airport worden voorkomen. Vorige week werd bekend dat die luchthaven ook dit jaar waarschijnlijk niet zal opengaan.