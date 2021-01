Het luxeconglomeraat LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft 2020 afgesloten met een winst van 8,3 miljard euro. Dat is weliswaar 28 procent minder dan een jaar eerder, maar wel 1,1 miljard meer dan waar analisten vooraf op gerekend hadden. Ook de omzet viel vorig jaar lager uit, zo blijkt uit dinsdag gepresenteerde jaarcijfers.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton zette in 2020 voor 44,7 miljard euro aan omzet in de boeken, een daling van 17 procent vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. Vooral de verkoop van handtassen en andere lederwaren in het derde en vierde kwartaal zorgde ervoor dat de schade beperkt bleef.

De tassen van onder meer Louis Vuitton, Marc Jacobs, Fendi en Christian Dior konden in de Verenigde Staten en Azië op veel interesse rekenen, waardoor de omzet modedivisie over het gehele jaar genomen met 'slechts' 5 procent daalde. Ook de omzetdaling bij de tak voor wijn en sterke drank was met 11 procent relatief beperkt.

Het bedrijfsonderdeel voor sieraden en horloges, waar merken als Bulgari, TAG Heuer en Hublot onder vallen, presteerde in het vierde kwartaal het best.