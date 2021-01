Januari is de belangrijkste maand van het jaar voor de reisbranche; mensen oriënteren zich op de vakanties voor de rest van het jaar en er wordt deze maand met afstand het vaakst geboekt. Dat gebeurt nu bij gebrek aan perspectief niet of nauwelijks. Reisorganisaties proberen de consument toch te verleiden met soepelere voorwaarden.

"Van boeken krijg je niks", zegt een woordvoerder van TUI, de grootste reisorganisatie van Nederland. Maar het gebeurt maar mondjesmaat. "We doen onderzoek onder onze klanten en vragen ze wat ze over de streep zou trekken, aan de hand daarvan hebben we de voorwaarden om te boeken aangepast."

Want dat er nu amper vakanties geboekt worden, begint voor de sector een steeds nijpender probleem te worden. "Wij leven in deze tijd normaliter van de aanbetalingen die mensen doen voor de zomer", zegt CEO Steven van der Heijden van Corendon. "De reden dat mensen niet boeken is omdat de overheid helemaal geen perspectief biedt. We zitten alleen maar in een zwart gat te kijken."

Het afgelopen jaar was natuurlijk al een dramatisch jaar voor de branche, maar toen waren er in ieder geval nog boekingen en konden de reisorganisaties vouchers geven wanneer een reis toch niet doorging. Vouchers worden nu niet meer verstrekt, als een reis niet doorgaat, krijgen reizigers hun geld terug. "Mensen die nu boeken, kunnen ook tot een week voor vertrek alles kosteloos wijzigen", zegt TUI.

Dit geldt voor zowel de bestemming als het moment van vertrek, als met wie mensen op vakantie gaan. "En ook al zei Rutte 'we halen je niet terug', wij halen je wel terug als dat nodig is", voegt de woordvoerder daaraan toe. Reisbrancheorganisatie ANVR stelt ook vast dat er bij gebrek aan perspectief, weinig animo is om te boeken.

'Menigeen verslikte zich al eerder in inzetten van vouchers'

"Eerder hoorden we: straks als we allemaal gevaccineerd zijn, kan er weer van alles. Maar wanneer is dat", stelt de woordvoerder retorisch. "De consument heeft misschien nog vouchers liggen en wil die best inzetten, maar menigeen heeft zich daar al eerder in verslikt." Volgens de ANVR is januari niet alleen de maand dat mensen normaliter veel vakanties boeken, maar ook de maand waarin ze zich voor de rest van het jaar oriënteren.

"We hopen van harte dat we nog een stukje van de zomervakantie kunnen meepakken." Of dat kan, hangt niet alleen van de situatie in Nederland af, maar ook van andere landen. "Als het dan toch kan, komt er een run op vakanties en hebben we een capaciteitsprobleem. Maar dat probleem hebben we liever dan de huidige problemen", zegt Van der Heijden van Corendon.

Ook de ANVR voorspelt een stormloop als we eenmaal weer op vakantie kunnen. "Maar niemand kan zeggen wanneer dat is." TUI ziet dat mensen zich toch al wel een beetje oriënteren. "En er is wetenschappelijk aangetoond dat je alleen al van je oriënteren op een vakantie, blij wordt."