De Nederlandse vrachtwagenfabrikant DAF heeft zijn marktaandeel in het segment van voertuigen vanaf 16 ton vorig jaar zien toenemen tot 16,3 procent. Dat blijkt uit dinsdag gepresenteerde jaarcijfers van het Amerikaanse moederbedrijf PACCAR.

Het zwaardere deel van de Europese markt was het afgelopen jaar goed voor 230.500 trucks. Het aandeel van DAF liep in 2020 op tot 16,3 procent, wat neerkomt op 37.571 exemplaren.

PACCAR verwacht dat het segment vanaf 16 ton in Europa dit jaar goed is voor 250.000 tot maximaal 280.000 nieuwe vrachtwagens.

In Brazilië, waar DAF een productielocatie heeft, ging de verkoop omhoog voor een marktaandeel van 5,7 procent. Niet eerder had de fabrikant een dergelijk aandeel in de verkoop in het Zuid-Amerikaanse land.

Naast DAF behoren ook de merken Kenworth en Peterbilt tot het PACCAR-concern. Het bedrijf sloot 2020 af met een winst van 1,3 miljard dollar (1,07 miljard euro), een terugval van 45,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.