De champagneverkoop is in het afgelopen jaar met 18 procent teruggevallen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat valt relatief nog mee, aangezien de verkoop in het eerste half jaar 30 procent lager lag. Volgens het Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CivC) is dat te danken aan een kleine inhaalslag aan het eind van 2020, zo meldt de brancheorganisatie dinsdag.

In totaal werden 245 miljoen flessen van de echte Franse bubbels verkocht. De inkomsten bleven 1 miljard euro achter op 2019, toen er nog geen sprake was van een coronapandemie. De omzet kwam afgelopen jaar uit op zo'n 4 miljard euro.

De champagneverkoop heeft afgelopen jaar vanzelfsprekend te lijden gehad onder veel minder feestjes, evenementen en sluitingen van de horeca en verkooppunten. Ook de Fransen lieten het flink afweten. Die drinken de afgelopen jaren toch al minder champagne. In 2020 daalde de verkoop in het oogstland met 20 procent.

Maar ook de traditioneel grootste exportlanden lieten het zwaar afweten. Er gingen een vijfde minder flessen naar de VS en het VK en bijna 30 procent minder naar Japan. De Belgen kochten maar 5 procent minder bubbels en de Duitsers 15 procent. Er ging juist 14 procent meer champagne richting Australië.