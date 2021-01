De Europese Commissie heeft dinsdag groen licht gegeven voor 2,9 miljard euro aan steun voor het zogeheten European Battery Innovation-project. Met dit initiatief moet de Europese auto-industrie minder afhankelijk worden van accupakketten voor elektrische auto's uit China, Japan en Zuid-Korea.

In totaal trekken twaalf EU-lidstaten de portemonnee om de 2,9 miljard euro op tafel te krijgen. Hieronder naast de grote automarkten Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië ook landen als Oostenrijk, België en Polen. De deelnemende landen hopen naast het afgesproken bedrag nog eens 9 miljard euro bij investeerders op te halen.

Nederland is geen deelgenoot van het European Battery Innovation-project, het tweede zogeheten Important Project of Common European interest (IPCEI). Het eerste IPCEI kreeg in 2019 voor 3,2 miljard euro aan steun toegewezen. De beide projecten zijn onderdeel van de in 2017 opgezette European Battery Alliance.

De alliantie ziet toe op de ontwikkeling van een productieketen, van grondstofwinning tot aan de recycling van afgedankte accupakketten. In 2025 moeten er in Europa genoeg exemplaren geproduceerd worden voor zes miljoen elektrische voertuigen per jaar. De batterijcellen en accupakketten komen nu veelal nog uit Azië.

Onder de deelnemende bedrijven zijn BMW, Fiat Chrysler Automobiles, de Duitse tak van Tesla, batterijontwikkelaar Northvolt en autofabriek Valmet.