Mede dankzij hogere afvalstoffenheffingen en een gestegen rioolheffing verwachten gemeenten dit jaar 11,3 miljard euro uit heffingen te ontvangen, een toename van 4,4 procent ten opzichte van het in 2020 begrootte bedrag van 10,8 miljard euro. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemeentelijke afvalstoffenheffing loopt dit jaar met 10 project op, de sterkte toename in 26 jaar. De gemeenten halen in 2021 naar verwachting 2,2 miljard euro aan afvalstoffenheffing en reinigingsrechten op.

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt met 5,8 procent, de rioolheffing valt dit jaar 2,6 procent hoger uit. OZB betaal je als je eigenaar van een woning of gebruiker van een bedrijfspand bent. De belasting brengt dit jaar naar verwachting 4,6 miljard euro in het laatje, de grootste sprong in zeventien jaar.

In 2021 wordt met een bedrag van 344 miljoen euro naar schatting 68 miljoen euro minder aan toeristenbelasting opgehaald. Dat komt vooral door het lagere aantal toeristen dat in Amsterdam verwacht wordt, waar de begrootte opbrengst voor 2021 met 79 miljoen euro werd teruggeschroefd tot 120 miljoen euro. Het afgelopen jaar ontving de hoofdstad 56,6 miljoen euro aan toeristenbelasting waar het op bijna 200 miljoen euro had gerekend.