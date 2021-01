Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn wereldwijde groeiprognose voor dit jaar dinsdag naar boven bijgesteld. In de nieuwe berekening van de organisatie komt de krimp in 2020 door het coronavirus bijna een procentpunt lager uit dan in de eerdere prognose in oktober.

Door de snelle goedkeuring van coronavaccins en het voortvarende prikbeleid in sommige landen is het IMF nu optimistischer over een snel einde aan de pandemie. Toch waarschuwt het fonds dat daar nog veel onzekerheden over bestaan. En de economische terugval in 2020 is nog steeds de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het IMF denkt dat bijna 90 miljoen mensen als gevolg van corona te maken zullen krijgen met extreme armoede. Daarmee wordt de vooruitgang die op dat punt de afgelopen twintig jaar is geboekt, in één keer tenietgedaan.

De nieuwste prognose gaat over 2020 uit van een wereldwijde krimp van 3,5 procent, dat was in oktober nog 4,4 procent. Het IMF heeft de groeiraming voor 2021 met 3 procentpunten verhoogd naar 5,5 procent.

Aan de prognose wordt het advies gekoppeld dat landen hun economie moeten blijven ondersteunen tot het moment dat de economische activiteit weer op een normaal niveau verkeert. Armere landen moeten geholpen worden met leningen en schuldherstructurering.