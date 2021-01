Een speciaal fonds dat financiële vergoedingen biedt aan zorgverleners die zelf zwaar zijn getroffen door corona, breidt zijn doelgroep verder uit. Daardoor maken niet alleen zorgverleners die letterlijk in contact staan met coronapatiënten aanspraak op een vergoeding, maar ook zorgmedewerkers die coronazorg mede mogelijk maken.

Door de uitbreiding kunnen onder anderen schoonmakers en baliemedewerkers van ziekenhuizen aanspraak maken op het steunfonds van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Waar de doelgroep van de stichting eerst uit 400.000 zorgverleners bestond, is dat nu verdubbeld naar ruim 800.000 zorgmedewerkers die aan de "frontlinie van de coronazorg" werken.

Het coronasteunfonds focust zich op personeel dat als gevolg van het werk in de zorg met een coronabesmetting op de intensive care (ic) is beland of aan het virus is overleden. Bij een ic-opname biedt Stichting ZWiC de medewerker een eenmalige financiële compensatie van 30.000 euro, in geval van overlijden gaat 50.000 euro naar nabestaanden van de zorgverleners.

Het steunfonds is een idee van de Utrechtse chirurgen Marijn Houwert en Sander Muijs. Zij willen met de compensatieregeling voorkomen dat familieleden van ziek geworden zorgverleners ook nog in de financiële problemen komen, bovenop het verdriet om hun naasten.

Sinds de start begin april ontving de stichting steun van onder meer het Verbond van Verzekeraars, collectief voor zorgverleners VvAA, PGGM, advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, Aramco, Philips, Robeco, Bristol-Myers Squib en Reckitt Benckiser. In samenwerking met die partners heeft de stichting inmiddels 4,3 miljoen euro opgehaald. Daarnaast draagt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met 10 miljoen euro bij aan het initiatief.

De stichting keerde vorig jaar ruim 1,7 miljoen euro uit

Stichting ZWiC keerde het afgelopen jaar in totaal ruim 1,7 miljoen euro uit aan zwaar getroffen zorgverleners of hun nabestaanden. Van de in totaal 64 ontvangen aanvragen, werden er 52 goedgekeurd. Daarvan kwamen de meeste aanvragen van verzorgenden en verpleegkundigen die op de ic moesten worden opgenomen. Acht aanvragen waren afkomstig van nabestaanden van zorgmedewerkers die overleden na een coronabesmetting.

Een aantal afgewezen aanvragen was afkomstig van (nabestaanden van) zorgmedewerkers die aanvankelijk niet tot de doelgroep behoorden. Die aanvragen worden opnieuw beoordeeld, meldt de stichting.

Door de opkomst van nieuwe varianten van het coronavirus en de uitbreiding van de doelgroep, verwacht de stichting dat nog meer zorgmedewerkers een financiële vergoeding zullen claimen. De stichting streeft ernaar aanvragen binnen zes weken te beoordelen. Dat gebeurt met hulp van medische experts en partijen als pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.