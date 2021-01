De coronacrisis hakt er stevig in bij de uitzendbranche. In 2020 daalde het aantal uitzenduren met 14 procent vergeleken met het jaar ervoor. Daardoor viel de omzet voor uitzendbedrijven 9 procent lager uit, blijkt uit jaarcijfers van brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

De technische sector werd in het coronajaar het hardst geraakt. Daar daalde het totaal aantal uren met 29 procent vergeleken met 2019, wat leidde tot een omzetdaling van 22 procent. Ook de administratieve en industriële sector kregen klappen te verduren als gevolg van de coronacrisis.

In de administratieve sector daalde het aantal te verdelen uren over uitzendkrachten met 17 procent, wat leidde tot een omzetdaling van 11 procent. Voor de industriële sector bedroeg de urendaling 10 procent, maar met een omzetdaling van 4 procent is de schade hier minder groot.

Vooral de eerste fase van de coronacrisis, van medio maart tot en met juni, hakte er stevig in bij de uitzendsector. Na de eerste lockdown daalden per periode van vier weken de te verdelen uren met minimaal 20 procent vergeleken met dezelfde periodes van een jaar eerder.

Vanaf juli trok de markt geleidelijk weer aan. In november en december waren er zelfs lichte omzetstijgingen te noteren van rond de 2 procent per vier weken, vergeleken met diezelfde periodes in 2019.