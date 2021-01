Amazon opent een distributiecentrum bij Schiphol. Het bedrijf meldt maandag daarmee te willen voldoen aan de groeiende vraag. De nieuwe hal biedt tweehonderd mensen een werkplek.

Pakketten komen vanuit magazijnen en sorteercentra van Amazon in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland naar het nieuwe distributiepunt en gaan daarna met bestelauto's naar klanten in Amsterdam en omgeving. Volgens Amazon trekt vooral in die regio de vraag sterk aan.

Bezorgers van PostNL, DHL Nederland en Red je Pakketje nemen de bezorging voor hun rekening, maar Amazon biedt straks ook werk aan 450 pakketbezorgers die via onafhankelijke koeriersbedrijven werken. Amazon denkt duizenden pakketten per dag te zullen verwerken in het bezorgcentrum.

Over de kosten van het bezorgcentrum doet het bedrijf geen uitspraken. Ook is nog niet bekend of er in Nederland bezorgcentra bij komen.