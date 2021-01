De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines wil deze zomer weer 400 van de 1.700 aan de grond gehouden piloten in de lucht hebben. Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat de luchtvaart zich weer snel zal herstellen als vaccins breed beschikbaar zijn, meldt persbureau Bloomberg maandag op basis van een memo.

Eerder was de luchtvaartmaatschappij van plan minder piloten te laten vliegen in de zomer, maar een leidinggevende binnen het bedrijf schrijft dat Delta voorloopt op schema. De luchtvaartmaatschappij, een partner van Air France-KLM, denkt in het tweede kwartaal weer break-even te kunnen draaien en in het derde kwartaal zelfs winst te kunnen maken.

"We zijn voorzichtig optimistisch over het herstel van de vraag als er voldoende vaccins beschikbaar zijn, en kijken ernaar uit om alle piloten weer aan het werk te zetten", staat in de memo. Delta wilde niet tegen Bloomberg zeggen op hoeveel procent van de normale capaciteit het verwacht in de zomer te zitten.

Bij Delta werkten in 2019 bijna 15.000 piloten. Tot nu toe zijn er geen piloten ontslagen door de coronacrisis. Deze herfst wilde het wel piloten ontslaan, maar na overleg met de werknemers bleven 1.700 piloten tijdelijk aan de grond met een lager salaris.