Het volgende kabinet moet opnieuw naar de opening van Lelystad Airport kijken. De Tweede Kamer heeft het onderwerp controversieel verklaard, wat betekent dat het demissionaire kabinet er niet meer over mag gaan. Daarmee lijkt een opening in 2021 van de baan.

Een ruime meerderheid, inclusief coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie, besloot het onderwerp controversieel te verklaren. Omdat de verkiezingen in maart zijn en de formatie van een nieuw kabinet veel tijd in beslag kan nemen, lijkt het niet realistisch dat de geplande opening in november nog kan worden gehaald.

De luchthaven van Lelystad had eigenlijk in 2020 al open moeten gaan. Het plan was dat het vliegveld vooral vakantievluchten van Schiphol over zou nemen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Doordat het aantal vliegbewegingen sterk afnam, was er plotseling geen sprake meer van grote drukte op Schiphol en was de noodzaak voor Lelystad Airport minder groot.

Daarnaast had de afkeuring van het stikstofbeleid door de Raad van State invloed op de opening van het vliegveld. Het kabinet heeft de impact van Lelystad Airport op de stikstofneerslag in de omgeving verkeerd berekend, bleek uit een rapport. Eerder zorgden problemen met geluidsoverlast en Europese regels er al voor dat het vliegveld in 2019 niet open kon gaan.

Volgens onderzoek van Omroep Flevoland en onderzoeksplatform Follow the Money kostte de uitbreiding van Lelystad Airport al ruim 214 miljoen euro. Het leeuwendeel van het tot nu toe geïnvesteerde bedrag is uitgegeven aan de verbouwing van de luchthaven zelf. Zo zou de nieuwe terminal 18,8 miljoen euro hebben gekost en een verhoging van de verkeerstoren en uitbreiding van de brandweer tezamen 15,5 miljoen euro.