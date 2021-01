Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt chemiebedrijf DuPont niet voor het gebruik van het middel DMAc en de miskramen en doodgeboren baby's die het middel volgens ex-medewerkers van het bedrijf heeft veroorzaakt. Dat bevestigt het OM na berichtgeving hierover door de Volkskrant. Er is niet genoeg bewijs om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan.

Zeker 44 vrouwelijke werknemers denken dat de miskramen, doodgeboren baby's en andere problemen zijn veroorzaakt doordat ze in het verleden hebben moeten werken met het middel dimethylacetamide (DMAc).

DuPont gebruikte dit middel van 1964 tot 2004 in zijn fabriek in Dordrecht om er lycragaren van te maken, dat werd verwerkt in kousen en panty's.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zou echter al zijn aangetoond dat het middel schadelijk is voor ongeboren kinderen. Het bedrijf zou hiervan op de hoogte zijn geweest.

Volgens het OM is er te weinig bewijs om te kunnen aantonen dat er te hoge DMAc-concentraties waren in de fabriek. Daarom gaat het OM niet tot vervolging over.

Andere zaak omtrent DMAc loopt nog

Los hiervan loopt nog een andere zaak omtrent de schadelijke stof. Daarbij voert vakbond FNV een rechtszaak namens vijftien vermeende slachtoffers.

Dupont kwam enkele jaren geleden ook negatief in het nieuws omdat het in Dordrecht in het verleden het middel perfluoroctaanzuur (PFOA) gebruikte. Omwonenden van de fabriek zouden via de lucht zijn blootgesteld aan het mogelijk kankerverwekkende middel en daardoor een te hoge concentratie van dit middel in hun bloed hebben, stelde het RIVM.

Het OM doet nog onderzoek de PFOA-zaak. Inmiddels is de betreffende fabriek geen onderdeel meer van DuPont, maar van het bedrijf Chemours, dat zich in 2015 afsplitste van DuPont.