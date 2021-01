De Duitse economie heeft nog zeker anderhalf jaar nodig om weer op het niveau van voor de coronacrisis te komen, blijkt uit documenten van het Duitse ministerie van Economie. Het begrotingstekort loopt dit jaar op naar 7 procent.

Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie en de daaropvolgende contactbeperkende maatregelen kreeg de Duitse economie, de grootste van Europa, vorig jaar een forse klap van maar liefst 5 procent te verwerken. Het was voor het eerst in tien jaar dat de Duitse economie kromp.

Van die dreun zal de economie bij de oosterburen dit jaar nog niet herstellen, is de verwachting. Pas medio 2022 wordt het niveau van voor de pandemie bereikt. Het begrotingstekort bij de Duitsers is dit jaar naar verwachting 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), onder meer doordat de overheid miljarden uittrekt om de economische gevolgen van de crisis binnen de perken te houden.

Volgens een econoom van het Duitse economische ifo-instituut is in het eerste kwartaal van dit jaar sprake van stagnatie, ofwel trage economische groei. Dit komt onder meer door de vertraagde levering van coronavaccins. Tevens is er weinig vertrouwen onder het Duitse bedrijfsleven, blijkt uit een recente peiling van het ifo.