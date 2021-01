Royal Dutch Shell neemt de eigenaar van het grootste netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk over, meldt het bedrijf maandag. Hoeveel het Brits-Nederlandse concern voor het bedrijf ubitricity betaalt, is niet bekendgemaakt.

Het van oorsprong Duitse bedrijf bezit 2.700 laadplekken in het Verenigd Koninkrijk, die meestal zijn ingebouwd in bijvoorbeeld lantaarnpalen. Ubitricity is ook actief in onder meer Duitsland en Frankrijk.

De acquisitie is volgens Shell een symbool van zijn "expansie in de snelgroeiende markt voor elektrisch vervoer." Het concern heeft zich ten doel gesteld uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te werken.

Markttoezichthouders moeten zich nog wel uitspreken over de transactie. Als dat gebeurd is, kan de overname naar verwachting later dit jaar worden afgerond.