Onder meer door de toegenomen vraag naar beademingsapparatuur zag Philips zijn verkopen in het afgelopen kwartaal met 7 procent stijgen tot 6 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf, dat zich tegenwoordig vooral toelegt op de medische sector, maandag heeft gepubliceerd.

De divisie Connected Care, die de beademingsapparaten produceert, boekte in het laatste kwartaal van vorig jaar een omzetplus van 17 procent. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor de productie van apparaten waarmee patiënten gemonitord kunnen worden.

De groei was in het vierde kwartaal minder groot dan in de rest van het jaar. Over heel 2020 boekte deze divisie een verkoopplus van maar liefst 20 procent. Dit jaar verwacht het bedrijf minder van deze apparaten te verkopen.

Over het gehele jaar kwamen de verkopen bij Philips uit op 19,5 miljard euro, wat neerkomt op een groei van 3 procent. Terwijl meer monitoren en beademingsapparaten werden verkocht, wist de divisie Personal Health juist minder te verkopen. Het gaat hierbij om medische producten voor thuis, voor bijvoorbeeld een betere nachtrust.

Philips verwacht dat ook 2021 door de coronapandemie een onzeker jaar wordt. Wel gaat het bedrijf ervan uit dat de omzet dit jaar met enkele procenten groeit, ondanks een afname bij de divisie Connected Care.