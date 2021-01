Het was zaterdag niet drukker dan anders bij de filialen van Albert Heijn en Jumbo, zo laten woordvoerders desgevraagd aan NU.nl weten. De filialen van de supermarktketens sluiten gedurende de periode dat de avondklok van kracht is om 20.45 uur.

De avondklok gaat op zaterdagavond om 21.00 uur voor het eerst in. Supermarkten sluiten verplicht een kwartier eerder, zodat klanten tijd hebben om thuis te komen.

Spar adviseert zijn ondernemers bij wie de standaard sluitingstijd na 21.00 uur ligt, om 20.30 uur de deuren te sluiten, zo laat een woordvoerder weten. De filialen van COOP zijn dan sowieso al gesloten, waardoor geen wijziging van de sluitingstijd nodig is.

Voor Albert Heijn betekent de avondklok de grootste aanpassing, aangezien veel filialen tot 22.00 uur geopend zijn. Dat geldt ook voor Jumbo-supermarkten, zij het in mindere mate. De bezorging van online boodschappen gaat gewoon door, ook na 21.00 uur.

"Er is geen sprake van extra drukte zo vlak voor de avondklok", aldus een woordvoerder namens Jumbo. Medio december, toen de zwaardere lockdown werd aangekondigd, ontstond nog wel enige drukte bij supermarkten. Branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vertelde toentertijd nog in gesprek met RTL Nieuws dat er geen reden was om plotseling te gaan hamsteren.