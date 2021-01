Het aantal in Nederland aangetroffen valse eurobiljetten is in 2020 flink gedaald. In totaal heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vorig jaar 25.500 valse biljetten uit de roulatie gehaald, meldt de centrale bank vrijdag. Dat is 34 procent minder dan in 2019.

De daling werd in het tweede kwartaal van 2020 ingezet, gelijktijdig met de afname van het gebruik van contant geld als gevolg van de coronacrisis.

Ook wereldwijd is een daling te zien. Volgens de Europese Centrale Bank werden in 2020 in totaal 460.000 valse eurobiljetten aangetroffen, dat is 18 procent minder dan in 2019.

Het biljet van 50 euro wordt het vaakst vervalst: 56 procent van de aangetroffen valse biljetten is een 50 eurobiljet. Gevolgd door het 20 eurobiljet, dat in 18 procent van de gevallen wordt aangetroffen.

Overigens is de kans klein dat je zelf een vals eurobiljet tegenkomt, er zijn namelijk 25 miljard echte eurobiljetten in omloop.