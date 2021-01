Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft vrijdag de deur op een kiertje gezet voor KLM om niet aan de aankomende sneltestplicht te hoeven voldoen. De luchtvaartmaatschappij moet wel, in overleg met het RIVM, voor een veilig alternatief zorgen.

KLM zei eerder deze week als gevolg van de sneltestplicht, waarbij alle passagiers voor vertrek naar Nederland een negatieve sneltest moeten kunnen tonen, de langeafstandsvluchten te moeten schrappen. De luchtvaartmaatschappij is onder meer bang dat ze hierdoor bemanningsleden die positief testen in het buitenland moeten achterlaten.

De geplaagde luchtvaartmaatschappij hoopte hierdoor op een uitzonderingspositie. Van Nieuwenhuizen gaat daar niet in mee, maar geeft KLM wel de kans om tot een veilig alternatief te komen. "Ik laat het echt even aan de KLM en het RIVM. Als zij samen een veilige manier weten te vinden, ben ik er heel erg blij mee", zegt de minister. "Maar als dat niet zo is, kunnen we dat risico niet nemen."

Van Nieuwenhuizen benadrukt wel dat KLM moet opschieten met een veilig alternatief, omdat de sneltestplicht dit weekend al ingaat. "Maar als KLM snel genoeg in overleg treedt, dan kunnen ze misschien nog op tijd zijn, dat kan ik niet beoordelen." KLM-topman Pieter Elbers claimde eerder deze week dat er meerdere veilige alternatieven te bedenken waren, zoals het testen van de crew voor vertrek vanaf Schiphol.