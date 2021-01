De waarde van de bitcoin is in de afgelopen dagen flink gedaald. Een week geleden was de digitale munt nog bijna 40.000 dollar waard, maar vrijdag dook de koers tijdelijk onder de 30.000 dollar. Het is tekenend voor de cryptomunt, waarvan de koerswaardes sterk fluctueren.

De bitcoin bereikte eerder deze maand zijn recordhoogte: rond de 42.000 dollar (ongeveer 34.500 euro). Daarna ging het bergafwaarts. Vrijdag zakte de waarde van de munt zelfs naar 28.800 dollar, om later in de ochtend op te veren tot boven de 30.000 dollar.

Mogelijk is de waardedaling veroorzaakt door uitspraken van de nieuwe Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen. Zij zei dinsdag dat ze ervoor vreest dat de bitcoin kan worden gebruikt voor witwaspraktijken. Vorige week zei ECB-president Christine Lagarde al dat er wereldwijd meer regels moeten komen voor de handel in de cryptomunt.

Bij sommige marktkenners leeft bovendien het idee dat de bitcoin een bubbel is, oftewel dat de digitale munt momenteel flink overgewaardeerd is.

Ondanks de flinke koersdaling is de bitcoin nog altijd veruit de waardevolste digitale valuta. De nummer twee is ethereum, op ruime afstand. Die cryptomunt is de voorbije dagen ook fors in waarde gezakt en stond vrijdag rond 9.00 uur op een koers van 1.136 dollar.