De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben donderdag een eindbod gedaan voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. In het nieuwe aanbod worden onder meer de lonen in de komende twee jaar met zo'n 4 procent verhoogd en belooft de NS tot 2025 geen personeel gedwongen te ontslaan. FNV, de grootste vakbond, zal het eindbod aan zijn leden voorleggen.

Het spoorwegbedrijf steggelt al tijden met vakbonden over een nieuwe arbeidsovereenkomst. De onderhandelingen hierover begonnen in februari vorig jaar, vlak voor de coronapandemie het treinverkeer in Nederland voor een groot deel platlegde.

Vanwege de coronacrisis en de zich opstapelende financiële problemen, besloot de NS in juni onder meer zo'n 2.300 banen te schrappen. Ook in het cao-eindbod blijft die ontslagronde staan. Wel krijgt de vakbond er een werkgelegenheidsgarantie tot 2025 voor terug. FNV-bestuurder Roos Rahimi noemt de afspraak "een goede regeling waar de leden van wie het werk dreigt te verdwijnen veel aan kunnen hebben".

Daar komt een loonsverhoging van in totaal zo'n 4 procent tot en met 2022 bovenop, plus een eenmalige netto-uitkering van 200 euro. Of het eindbod goed genoeg is, is aan de leden van de FNV, zegt FNV-bestuurder Henri Janssen. "Die vinden dit of goed of we gaan een stap verder en er komt een ultimatum richting de directie van NS." De vakbondsleden zullen in februari over het eindbod stemmen.