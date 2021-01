Het kabinet trekt 7,6 miljard euro uit voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Dat geld komt boven op het al bestaande steunpakket, maakten ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Bas van 't Wout (Economische Zaken) donderdag bekend. Zo komt er onder meer een regeling voor recent gestarte ondernemers en wordt de tegemoetkoming in de vaste lasten uitgebreid.

Toen het kabinet vorige week bekendmaakte dat het de lockdownperiode verlengt tot minimaal 9 februari, is ook meegedeeld dat de steun aan het bedrijfsleven wordt uitgebreid. De details hierover zijn donderdag meegedeeld.

Zo kunnen voortaan ook grotere bedrijven een deel van hun vaste lasten vergoed krijgen. Tot nu toe was deze regeling er alleen voor bedrijven tot 250 werknemers. De tegemoetkoming is afhankelijk van hoeveel omzet ze hebben verloren door de pandemie.

Van hun vaste lasten kunnen bedrijven voortaan maximaal 85 procent vergoed krijgen. Dat was tot dusver maximaal 70 procent. Bovendien komen bedrijven ook bij een beperkter omzetverlies al in aanmerking voor dit hogere percentage.

Om ook kleinere bedrijven tegemoet te komen, wordt de minimale vergoeding verdubbeld, van 750 naar 1.500 euro. Ook het maximumbedrag gaat omhoog, van 90.000 euro naar 330.000 voor het mkb. Voor de grotere bedrijven geldt een maximum van 400.000 euro.

Ook de loonsteunregeling (NOW) wijzigt enigszins. De maximale vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonkosten.

Extra tegemoetkoming voor langdurig gesloten winkels

Voor winkels die door de lockdown langdurig zijn gesloten en daardoor bijvoorbeeld hun kledingcollectie niet kunnen verkopen, komt er een extra voorraadvergoeding, van maximaal 200.000 euro in het eerste en het tweede kwartaal.

Voor organisatoren van evenementen komt er een garantieregeling. Het kabinet trekt daar 300 miljoen euro voor uit. Daarmee willen ze evenementen die na 1 juli georganiseerd worden de mogelijkheid geven om alvast met de voorbereidingen te beginnen. Zonder deze garantieregeling is het risico op annuleren te groot voor de organisatie.

Tevens komt er een regeling voor bedrijven die zijn gestart in de eerste helft van vorig jaar. Zij kunnen nog geen omzetverlies rapporteren, waardoor het lastig is om te bepalen voor welke steunmaatregelen ze in aanmerking komen.

Regeling moet met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari

De regeling moet gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Het kabinet streeft ernaar dat deze starters in mei de eerste aanvragen voor steun kunnen doen. Hoe deze regeling er precies uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk.

In de aanvankelijke plannen wilde het kabinet de Tozo-regeling voor zelfstandigen versoberen. Er zou vanaf april een vermogenstoets komen bij het bepalen van de hoogte van de Tozo-uitkering. Deze vermogenstoets vervalt.