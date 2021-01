De vaart waarmee Lufthansa vanwege de coronacrisis door zijn cash reserves gaat is teruggebracht tot een half miljoen euro per uur. Dat zei topman Carsten Spohr donderdag tijdens een webcast van EUROCONTROL, de Europese organisatie die de luchtverkeersleiding ondersteunt.

Volgens Spohr betekent het verlies van een half miljoen euro per uur een "significantie verbetering" ten opzichte van een jaar eerder, toen Lufthansa er ruim het dubbele doorheen joeg.

De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft volgens de topman vooral profijt van de opgelopen vrachttarieven. Ook de doorgevoerde kostenbesparingen werpen vruchten af, aldus Spohr.

De overkoepelende Lufthansa Group kreeg van de Duitse overheid vorig jaar een financiële reddingsboei van 9 miljard euro toegeworpen. In ruil daarvoor verwierf de overheid een aandeel van 20 procent in het bedrijf. Van het steunbedrag is tot op heden 3 miljard euro verbruikt, zei Spohr. Mogelijk is daardoor niet het gehele steunpakket van 9 miljard euro nodig, voegde de topman toe.

Eerder deze maand liet Lufthansa weten dat het in de tweede helft van vorig jaar nog eens 500 miljoen euro aan financiering had binnengehaald door onder meer vliegtuigen als onderpand aan te bieden.

Spohr rekent op een sterk herstel van de passagiersaantallen vanaf juni en verwacht 2021 af te sluiten op 40 tot 60 procent van zijn capaciteit van voor de coronacrisis