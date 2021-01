Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt nog eens achthonderd tot duizend banen nu de luchtvaart niet herstelt, maar de sector het juist steeds zwaarder krijgt. Dat heeft KLM donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om vijfhonderd voltijdbanen bij het cabinepersoneel, honderd piloten en tweehonderd tot vierhonderd medewerkers van het grondpersoneel. Afgelopen jaar gingen bij een forse reorganisatie als gevolg van de coronacrisis al vijfduizend banen verloren.

Bij die reorganisatie ging KLM nog uit van een herstel in de loop van dit jaar. "Er is echter ook herhaaldelijk door KLM aangegeven dat rekening werd gehouden met later herstel en daarmee het naar beneden bijstellen van het scenario en dus verdere reductie van arbeidsplaatsen", aldus de maatschappij.

Volgens KLM staat de nu aangekondigde nieuwe ontslagronde nog los van de nieuwe maatregelen die het kabinet de afgelopen 48 uur heeft aangekondigd in het kader van de coronacrisis. "De nieuwe maatregelen zijn wel exemplarisch voor de restricties en dynamieken waar we sinds de uitbraak van de pandemie wereldwijd mee te maken hebben", zegt KLM-topman Pieter Elbers.