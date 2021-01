Het afgelopen jaar kwamen iets meer dan zeven miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland. Een afname van 65 procent vergeleken met het jaar ervoor, toen het er ruim twintig miljoen waren. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maandag.

Ook zijn de verwachtingen voor dit jaar door het voortwoekeren van de coronapandemie niet gunstig. "We zien dat mensen ondanks de huidige omstandigheden enorme behoefte hebben om op vakantie te gaan", zegt directeur Jos Vranken van NBTC. Maar boeken doen mensen niet of nauwelijks.

NBTC heeft drie scenario's uitgewerkt op basis waarvan schattingen worden gedaan over het aantal toeristen dat dit jaar vakantie zal houden in Nederland. In het meest rooskleurige scenario komt het cijfer uit op ruim negen miljoen internationale bezoekers. Nog altijd minder dan de helft van wat het in 2019, voor de coronacrisis, was.

In dat meeste gunstige scenario dat het NBTC schetst, kan er vanaf het voorjaar al vanuit de buurlanden naar Nederland worden gereisd. Die buurlanden vertegenwoordigen wel traditioneel het grootste deel van de toeristen van over de grens. In een 'middenscenario' voorziet NBTC dat het tot de zomer duurt voordat er weer mondjesmaat gereisd wordt.

"In dit scenario kan Nederland bijna net zoveel internationale gasten als afgelopen jaar verwachten." In het meest ongunstige draaiboek is internationaal reizen heel 2021 nog vrijwel niet aan de orde. Dan zou het aantal buitenlandse toeristen nog eens 40 procent lager uitkomen dan in 2020.

Ook 2021 zal voor het toerisme een pittig jaar zijn

Als er minder gereisd kan worden, zou dit er wel toe kunnen leiden dat meer Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Afgelopen jaar deden negentien miljoen mensen dat, een kwart minder dan het jaar ervoor, toen er geen coronacrisis was.

"We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en werken de scenario's bij aan de hand van de geldende reisbeperkingen. Eén ding is zeker, ook 2021 zal voor velen uit de sector een pittig jaar worden", aldus de NBTC-directeur.