In 250 HEMA-winkels komen pakketafhaalpunten van DHL. Deze worden vrijdag geopend, hebben beide bedrijven donderdag bekendgemaakt. Over de financiële afspraken tussen partijen worden geen mededelingen gedaan. HEMA en DHL kennen elkaar al, want DHL is de vervoerder voor de online bestellingen die bij HEMA worden gedaan.

Op vrijdag 22 januari gaan de eerste 250 pakketpunten open. In de nabije toekomst komen daar waarschijnlijk meer bij. HEMA heeft in Nederland in totaal 550 winkels. De afhaalpunten worden verspreid over het land en worden in zowel dorpen als steden geopend.

De HEMA-winkels zijn vanwege de lockdown gesloten. De opening van de pakketpunten verandert daar niets aan. Consumenten kunnen er alleen hun pakket ophalen of laten terugsturen en dus niets in de winkel kopen. Bij het DHL-punt kunnen klanten ook geen artikelen afhalen die ze bij de webwinkel van HEMA hebben gekocht.

Door de extra pakketpunten hoopt HEMA wel dat dit de druk op pakketvervoerders verlicht, dat is ook in het eigen belang aangezien ook deze keten alleen spullen mag verkopen die online worden besteld.

Door de coronacrisis en de contactbeperkende maatregelen heeft online winkelen een hoge vlucht genomen. Zo bezorgt DHL dagelijks in Nederland ongeveer een miljoen pakketten. De nieuwe HEMA-punten moeten de druk op de bezorging enigszins verlichten.

HEMA en DHL willen de afhaalplekken behouden als de contactbeperkende maatregelen niet meer van kracht zijn.