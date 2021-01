In Nederland heeft 8 procent van de bedrijven een vrouwelijke CEO, blijkt donderdag uit een onderzoek van de Europese organisatie European Women on Boards (EWoB). Nederland staat op de zevende plek in de ranglijst en heeft een gemiddelde score.

EWoB analyseerde voor het onderzoek 668 bedrijven die in de STOXX Europe 600 Index staan.

Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scoren het best. In Noorwegen heeft 21 procent van de bedrijven een vrouwelijke CEO en in 37 procent van de gevallen heeft een vrouw daar een leidinggevende rol.

In Nederland is dat in 29 procent van de gevallen zo. EWoB heeft 26 Nederlandse bedrijven onderzocht. De organisatie merkt verder op dat Nederlandse bedrijven vorig jaar flinke vooruitgang hebben geboekt. Van de ook in 2019 geanalyseerde bedrijven deed drie kwart het in 2020 beter.

Vooral a.s.r. viel daarbij op. Bij de verzekeraar is twee derde van de leden van de raad van bestuur en een derde van de raad van commissarissen vrouw.