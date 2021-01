Huishoudens hebben in november vorig jaar 6,5 procent minder besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral aan diensten, zoals een bezoek aan de kapper, een museum, restaurant of bioscoop, werd net als in de maanden daarvoor minder uitgegeven dan een jaar eerder. De uitgaven aan duurzame goederen vielen echter hoger uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De uitgaven aan diensten lagen in november 14,1 procent lager dan een jaar eerder. De krimp was groter dan in oktober. Dat komt ook doordat restaurants en cafés in november de hele maand gesloten waren.

Pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, bibliotheken, zwembaden en musea moesten op 4 november de deuren sluiten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Aan duurzame goederen werd 6 procent meer besteed. Huishoudens kochten vooral meer elektrische apparatuur en artikelen om de woninginrichting te verfraaien. Aan vervoersmiddelen, kleding en schoenen werd daarentegen minder uitgegeven dan een jaar eerder.

Verder hebben consumenten in november bijna 5 procent meer gespendeerd aan voeding en genotmiddelen dan in november 2019. Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit en benzine, werd 2,9 procent minder besteed dan een jaar eerder. Door het vele thuiswerken hoefden mensen minder vaak te tanken. Ook was het minder koud dan een jaar eerder, waardoor huishoudens minder hoefden te stoken.

Eerder meldde het CBS dat de detailhandel in november 9,6 procent meer heeft omgezet dan een jaar eerder. Het verkoopvolume was 8,4 procent groter. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet.