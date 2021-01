PostNL heeft in 2020 een recordaantal van 337 miljoen pakketten bezorgd. Daarnaast werd er in de laatste weken van het jaar uitzonderlijk veel post verstuurd doordat mensen tijdens de lockdown meer wenskaarten dan normaal naar elkaar verstuurden. Dat meldt het bedrijf donderdag.

Doordat het bedrijf ook financieel een erg goed jaar draaide, heeft het besloten om over 2020 weer dividend uit te keren en om de resultaatuitkering van de medewerkers te verhogen. Mensen die in dienst zijn bij de sorteer- en bezorgpartners van de pakketten-afdeling van PostNL krijgen ook een extra betaling.

Overigens verwacht PostNL niet dat het na de coronacrisis nog steeds zo sterk zal profiteren van deze groei. Het bedrijf schat dat van de 337 pakketten die het bezorgde, er 25 miljoen eenmalig waren en dus gerelateerd waren aan de coronacrisis.

Dat we meer spullen online bestelden is ook te zien in de cijfers van online betaalsysteem iDEAL. Er werden in 2020 30 procent meer transacties uitgevoerd dan in 2019. In totaal werd er 890 miljoen keer iets via iDEAL afgerekend, voor een totaalbedrag van 70 miljard euro.