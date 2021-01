Opnieuw hebben vorig jaar minder boeren de overstap gemaakt naar biologische landbouw. Het is voor het zesde jaar dat de aanwas afneemt, schrijf het FD donderdag op basis van cijfers van Skal Biocontrole.

In 2020 waren het er 96, een jaar daarvoor nog 124. Dat is een daling van 22 procent. Er zijn nu 2.115 biologische landbouwbedrijven geregistreerd.

Biologische boeren mogen onder meer geen kunstmest of landbouwgif gebruiken. Skal, de onafhankelijke toezichthouder op de biologische sector, concludeert dat de animo onder agrariërs voor biologische landbouw al sinds 2016 aan het afnemen is. In dat jaar schakelden nog 245 bedrijven om.

Volgens Skal willen minder boeren de overstap maken vanwege de financiële kosten van de verplichte tweejarige omschakelperiode. Ze moeten dan al wel investeren en alle regels naleven van de biologische landbouw, maar mogen nog geen producten verkopen met het biologische keurmerk van Skal.

Brancheorganisatie Bionext denkt in de krant dat ook de onzekerheid over de toekomst van de Nederlandse landbouwbranche een rol speelt. Die brancheorganisatie vermoedt dat Nederland niet de ambitie gaat halen van de Europese Unie om in 2030 ten minste 25 procent biologische landbouw te hebben.

Slechts 4 procent van de totale landbouwgrond in Nederland is momenteel in handen van biologisch geregistreerde landbouwbedrijven.