Fysiotherapeuten mogen bij invoering van een avondklok geen behandeling meer geven na 20.30 uur, zo meldt een woordvoerder van het kabinet woensdag aan NU.nl. Belangenvereniging Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) legt zich neer bij het besluit.

In geval van dringende medische hulp krijgen fysiotherapeuten wel een uitzondering.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het van plan is een avondklok van 20.30 tot 4.30 uur in te stellen. Voor diverse beroepen en branches is een uitzondering gemaakt, maar niet voor fysiotherapeuten.

"Als deze maatregel noodzakelijk is, moeten we het accepteren", aldus een woordvoerder van het KNGF. "Mensen die gewend zijn na 20.30 uur fysiotherapie te krijgen, moeten nu op een ander moment langskomen." Hoe groot de financiële schade voor de sector is, kan de zegsman nog niet inschatten.

Dat de avondklok er komt, is nog niet 100 procent zeker. De Tweede Kamer moet er nog mee instemmen en bespreekt het plan donderdag.