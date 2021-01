De overheid komt met een uniforme verklaring voor alle mensen die in verband met hun werk toch de straat op moeten tijdens de avondklok, als die er definitief komt. Dat laat een woordvoerder van het kabinet woensdag desgevraagd aan NU.nl weten.

De standaardverklaring wordt online geplaatst door de overheid en kan worden gedownload en geprint. "Het is de bedoeling dat alle werkgevers die dan gebruiken voor hun werknemers."

Op de werkgeversverklaring moet uiteraard de naam van het bedrijf staan, gekoppeld aan de betreffende werknemer. "Waar mogelijk ook de tijdstippen en datums waarop de werknemer buiten moet zijn", aldus de woorvoerder. De werkgever moet er ook voor tekenen dat dit naar waarheid is ingevuld.

Bijvoorbeeld pakket- en maaltijdbezorgers mogen ook tijdens een eventuele avondklok doorgaan met hun werkzaamheden, met een verklaring op zak. Een jasje of busje volstaat niet om in de uren dat de avondklok geldt, over straat te gaan.

“Het jasje is uiteraard niet voldoende”, zegt de woordvoerder van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Toen het steeds waarschijnlijker leek dat de avondklok er zou komen en het al logisch leek dat bezorgers uitgezonderd zouden worden, ontstond een levendige handel in de jasjes.

Ook PostNL is direct na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de slag gegaan met het inventariseren voor de werkgeversverklaringen. "Die nodig zijn voor zowel de sorteerders als de bezorgers", zegt een woordvoerder. "De postsortering begint al om 4.00 uur dus dat valt nog binnen de avondklok en de pakketbezorging gaat tot 22.00 uur in de avond door."

Ook ziekenhuizen voorzien hun personeel van verklaringen

De chauffeurs van PostNL rijden de hele nacht door. De werkgeversverklaringen worden digitaal aangemaakt en kunnen dan worden uitgeprint zodat iedere bezorger die op zak heeft. Zowel voor Thuisbezorgd.nl als PostNL gaat het om duizenden werknemers.

Ook bijvoorbeeld een medische instelling als het Erasmus MC uit Rotterdam voorziet een groot deel van het personeel van verklaringen. "We hadden die vanaf de eerste lockdown in maart al", zegt een woordvoerder. Die werden ook uitgegeven aan bijvoorbeeld schoonmakers en IT-personeel. "Alles wat nodig is om het ziekenhuis draaiende te houden."

In verband met de zeer waarschijnlijke komst van de avondklok moet ook het Erasmus MC over op de nieuwe verklaringen, net als alle andere werkgevers.

Daarbij moeten de werkenden, net zoals iedereen die vindt dat hij of zij tijdens die uren naar buiten moet, een eigen verklaring op zak hebben. Premier Rutte liet al weten dat misbruik zal worden bestraft.