De Nederlandse vissers zijn redelijk ongeschonden uit de Brexit-strijd gekomen. Ze hebben quotum moeten inleveren, maar mogen in de Britse wateren blijven vissen en dat was hun inzet. Het enige dat ze nog vrezen zijn pesterijtjes van Britse kant, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond donderdag tegen NU.nl.

"We zijn wel bang voor extra controles bij wijze van pesterij, want de Britten zien ons natuurlijk wel als de badguys", zegt de vissersvoorman. Overigens gebeuren die pesterijtjes ook in Franse wateren, ook al zijn de Franse en Nederlandse vissers lid van dezelfde Europese Unie. "Nationalisme viert altijd wel hoogtij in de visserij."

Voordat er een handelsovereenkomst was tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk voor na de Brexit, waren de Nederlandse vissers vooral doodsbang dat ze niet meer in de visrijke Britse wateren zouden mogen vissen. Dat is niet gebeurd. Toch zijn Nederlandse vissers wel gedupeerd door de Brexit en dat is niet alleen omdat er quotum wordt ingeleverd.

"In het verleden hebben Nederlandse vissers Britse bedrijven opgekocht om zodoende de hand te kunnen leggen op een deel van het Britse quotum. Op die schepen varen Nederlandse vissers en die komen hier aan wal", vertelt Nooitgedagt. "Omdat ze nu eenmaal Brits zijn, hebben die nu te maken met alle administratieve rompslomp van dien nu dat geen EU meer is."

De Vissersbond heeft ook nog hoop dat de Nederlandse vissers die nog jaren door willen vissen dat ook kunnen, door van de quotumnood een soort deugd te maken. Volgens de bond is vanuit de EU 130 miljoen euro beschikbaar om de getroffen vissers te compenseren. "Wij stellen voor om vissers die toch al willen stoppen, geld te geven in ruil voor hun deel van het quotum. Dat deel kan dan overgaan naar de vissers die door willen."

Op zee moet ook meer ruimte komen voor windmolens, waardoor Nooitgedagt denkt dat de overheid ook wel voorstander is van het verkleinen van de vloot. Dat komt neer op het saneren van een deel van de visserij, wat gevoelig ligt. "Dat is een soort stervensbegeleiding en dat is nooit leuk. Maar je moet ook reëel zijn. Het had veel slechter gekund."