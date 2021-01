Vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika wordt vanaf zaterdag niet meer toegelaten in Nederland. Het verbod op vluchten uit die gebieden gaat op 23 januari in en geldt totdat het kabinet een verplichte quarantaine voor reizigers kan invoeren. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In het VK, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika zijn in de afgelopen maanden varianten van het coronavirus ontdekt die besmettelijker zouden zijn dan het oorspronkelijke coronavirus. Met een vliegverbod wil het kabinet de verdere verspreiding van die mutaties in Nederland tegengaan.

Ook beperkt het kabinet naar alle waarschijnlijkheid reizen per trein en veerboot vanuit het VK.

Daarbovenop wil het kabinet voor iedereen die naar Nederland reist een sneltest vlak voor vertrek verplicht stellen. Die verplichting geldt momenteel alleen voor reizigers vanuit Zuid-Afrika en het VK. Een negatieve PCR-test is al verplicht voor iedereen die naar Nederland afreist.

Het kabinet werkt bovendien aan een quarantaineplicht van tien dagen voor iedereen die naar Nederland afreist, maar dat vergt nieuwe wetgeving.

Vorige maand gold al een kortstondig vliegverbod voor reizigers uit het VK en Zuid-Afrika. Destijds maakte het kabinet een uitzondering voor medisch personeel als de komst in het belang van de volksgezondheid in Nederland was. Ook gold het vliegverbod niet voor vrachtvervoer. Deze uitzonderingen gelden ook nu. Daarnaast zijn in bepaalde gevallen repatriëringsvluchten mogelijk, bijvoorbeeld voor topsporters en journalisten.

Reisbeperkingen onderdeel van nieuw pakket coronamaatregelen

De aangekondigde reisbeperkingen zijn onderdeel van een nieuwe reeks aan coronamaatregelen die minister-president Mark Rutte woensdagmiddag op een persconferentie afkondigde.

Naast beperkingen van reisbewegingen wil het kabinet een avondklok invoeren, wordt het aantal gasten op uitvaarten gehalveerd en is het dringende advies om dagelijks niet twee gasten, maar maximaal één gast te ontvangen.