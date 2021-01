Nadat de Chinese zakenman en Alibaba-oprichter Jack Ma na bijna drie maanden afwezigheid weer van zich heeft laten horen, schieten de koersen van zijn bedrijf op de internationale beurzen omhoog. De koers van zijn internetbedrijf stijgt op de beurs van New York met ruim 3 procent. Op de beurs van Hongkong staat het bedrijf zelfs 8,5 procent in de plus.

De 56-jarige Ma uit regelmatig kritiek uit op het economische beleid van de Chinese president Xi Jinping. Hij verscheen eind oktober voor het laatst in het openbaar tijdens een toespraak in Sjanghai. Toen moest het Chinese bankenstelsel het ontgelden en pleitte de miljardair voor hervormingen.

Naar aanleiding van die toespraak volgden repercussies: de beursgang van zijn bedrijf Ant Group, bekend van de app Alipay, werd uitgesteld en de Chinese regering stelde in december een mededingingsonderzoek in. Hiermee werd de grootste beursgang aller tijden tegengehouden.

Een week nadat de beursgang werd afgeblazen, deden de mededingingsautoriteiten verschillende suggesties om de macht van grote internetplatformen als Alibaba te beteugelen.

Sinds zijn toespraak liet de webwinkelmagnaat zich niet meer in het openbaar zien. Internationaal werd gespeculeerd dat de Chinese regering achter Ma's afwezigheid zat, vanwege diens kritiek. Ook werd gespeculeerd dat de Chinese zakenman met een privévliegtuig het land was ontvlucht. Het is nog altijd niet duidelijk waar hij de afgelopen maanden verbleef en wat er precies is gebeurd.