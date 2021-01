Albert Heijn (AH) was al de grootste supermarktketen van Nederland en heeft in het afgelopen coronajaar het marktaandeel nog iets vergroot, meldt AH woensdag op basis van cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. Volgens een woordvoerder is het verstevigen van de marktpositie te danken aan de explosieve groei van het online boodschappen doen.

De grootgrutter had 34,9 procent van de markt in handen en dat aandeel is eind 2020 toegenomen tot 35 procent. AH zet al jaren in op boodschappen bezorgen en dat lijkt een extra zetje gegeven te hebben.

"Het helpt dat we 86 procent van de Nederlandse huishoudens hebben afgedekt", zegt de woordvoerder. Bovendien waren klanten volgens AH het afgelopen jaar blij met de bezorgbundels die de supermarktketen aanbiedt, "waarbij mensen vaste bezorgmomenten hebben". Ze hebben zich dus verzekerd van bezorging aan huis.

In Nederland groeide het aantal winkels van AH met 15 tot 992 en in België met 9 tot 58. Ook werd bij de zuiderburen voor het eerst aan huis bezorgd.

Vorig jaar zijn ook meer dan honderd winkels omgebouwd, waarbij digitalisering een prominentere rol is gaan spelen op de winkelvloer. Zo zijn bijna alle filialen nu voorzien van zelfscankassa's, iets waar consumenten met name in de coronatijd meer gebruik van zijn gaan maken. Ook hebben veel producten in de schappen nu elektronische kaarten, waardoor aanbiedingen meer in het oog springen.