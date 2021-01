De Efteling zag de bezoekersaantallen afgelopen jaar halveren en heeft een verlies van 17 miljoen euro in de boeken moeten zetten. Het park zal daarom voorlopig niet investeren in grote, nieuwe attracties, zegt directeur Fons Jurgens woensdag tegen het AD.

Jurgens vertelt dat zonder de overheidssteun het park in 2020 een verlies van 35 miljoen euro had gedraaid, terwijl het de jaren daarvoor alleen maar winst boekte. Daarom zal het dit jaar alleen noodzakelijke investeringen doen. Er worden zo'n honderd hotelkamers opgeknapt en het park rondt twee investeringen af die al even liepen: een nieuwe speeltuin en een nieuw restaurant.

Nieuwe attracties zitten er voorlopig niet in, maar Jurgens is niet van plan om nog meer medewerkers te ontslaan. In november werden er twintig medewerkers van de zakelijke evenementenploeg ontslagen, omdat door corona de zalenverhuur volledig stilstond en de Efteling die tak volgens Jurgens "sowieso wilde afbouwen".

De overige 3.000 medewerkers hoeven vooralsnog niet te vrezen voor hun baan, zegt hij tegen het AD. "Het is nog altijd sturen in de mist. Maar het staat nu niet in het scenario. Wel hebben we moeten communiceren dat voor dit jaar een dertiende maand niet vanzelfsprekend is en we vragen veel meer flexibiliteit van onze werknemers."