De regering van de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden moet fors investeren in de economie van het land. Dat zei de nieuwe minister van Financiën, Janet Yellen, dinsdag tegen de Senaat. Dit is nodig om de gevolgen van de COVID-19-pandemie zoveel mogelijk te beperken. Ook vindt ze dat de nieuwe regering een harde lijn moet blijven volgen tegen China.

De nieuwe Amerikaanse president wordt woensdag beëdigd. Yellen is diens beoogde minister van Financiën. "Act big" (ga voor groot) zei ze in een verklaring aan de Amerikaanse senaat. Daarbij moet het op peil houden van de economie prevaleren boven het beperken van de staatsschuld. Volgens haar wegen de nadelen daarvan niet op tegen de voordelen, onder meer omdat de rente op leningen momenteel erg laag is.

Eerder deze maand kwam Biden al met het plan om 1,9 biljoen dollar (1,57 biljoen euro) te investeren in de Amerikaanse economie. Dat is niet alleen nodig voor de economie, maar ook om de distributie van vaccins te bespoedigen. Dat geld komt bovenop een eerder reddingsplan van vertrekkend president Donald Trump, dat vorige maand is goedgekeurd.

Volgens Yellen zou het geld van het nieuwe reddingsplan inderdaad eerst moeten worden besteed aan gezondheidszorg en de verspreiding van het vaccin. Ook moet geld beschikbaar komen voor mensen met lagere inkomens en voor kleinere bedrijven. "Dit zorgt voor meer consumentenuitgaven en meer banen", aldus Yellen, die voorheen voorzitter was van bankentoezichthouder Federal Reserve.

Tevens sprak ze over de relatie met China. De regering-Trump voerde een beleid waarbij confrontaties met het Aziatische land niet werden geschuwd. Yellen maakte dinsdag duidelijk dat ze geen voorstander is van een zachte aanpak. De nieuwe regering is volgens haar van plan om de "oneerlijke en illegale handelspraktijken van China" een halt toe te roepen.

De toekomstige bewindsvrouw zei ook voorstander te zijn van het gedeeltelijk terugdraaien van belastingverlagingen voor bedrijven, die de vertrekkende regering heeft ingevoerd.