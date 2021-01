Ondanks dat de coronacrisis er bij de horecasector flink inhakt, zijn er vorig jaar 3.200 horecabedrijven bijgekomen ten opzichte van 2019. Het gaat om een toename van 5,2 procent. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het CBS.

De toename is deels te verklaren door de coronasteun van de overheid. Daardoor ligt het aantal bedrijfsopheffingen, waaronder in de horecasector, sinds het tweede kwartaal van 2020 laag. Daartegenover staan bijna 2.500 horecabedrijven die in het eerste kwartaal van vorig jaar werden opgericht.

Overigens bleef de horecasector ook in het tweede en derde kwartaal aantrekkelijk voor startende ondernemers. In die periode werden in totaal ruim drieduizend horecazaken opgericht. Het gaat dan met name om kleine cateringbedrijven of eetgelegenheden, aldus een woordvoerder van het CBS.

68.000 bedrijven meer in 2020

In totaal werden er vorig jaar in Nederland 68.000 meer bedrijven opgericht dan dat er werden opgeheven. De stijging is vooral merkbaar in de bouw (11,7 duizend meer bedrijven vergeleken met het jaar daarvoor), de handel (11,6 duizend meer bedrijven) en in de zorg (10,6 duizend meer bedrijven).

Vooral het aantal bedrijven met één werknemer neemt toe. Dat gebeurt overigens al jaren: in de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met één werkzame persoon toegenomen van 888.000 bedrijven naar meer dan 1,5 miljoen.