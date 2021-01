Voor bouwmarkten geldt sinds een maand een soort semi-lockdown. De filialen zijn dicht, maar in tegenstelling tot andere winkels mogen zij wel click & collect aanbieden. Het had wel wat voeten in de aarde om de bedrijfsvoering daarop aan te passen en ook de doe-het zelfwinkels hebben te maken met de logistieke beperkingen van de bezorgdiensten. Na topmaanden loopt de omzet dan ook terug, zeggen de grote bouwmarkten tegen NU.nl.

"Normaal gesproken hebben we tien kassa's open, nu hebben we één afhaalloket", vat de woordvoerder van Hornbach het samen. "Maar we mogen niet klagen want we hebben een heel goed jaar gehad en moeten nu gewoon zo goed mogelijk met de situatie omgaan." Door de huidige maatregelen lijkt de coronaklusser wel een beetje uitgeklust.

"Dat ligt niet aan de consument, die wil nog wel, maar de mogelijkheden zijn er gewoon niet." Snel iets bestellen en bezorgd krijgen is er niet bij dezer dagen met de overbelaste bezorgdiensten en wie gebruik maakt van click & collect moet ook wel even wachten en vaak - buiten - in de rij staan om de bestelling af te halen. "Dan haken mensen af", meent de woordvoerder van Hornbach. "We draaien met de handrem erop."

Intergamma, van de bouwmarkten GAMMA en Karwei stelt dat de omzet meer dan gehalveerd is. "Je mist de advisering in de winkel en de spontane verkoop", zegt een woordvoerder van de onderneming. Het vergde ook veel inspanning en nog steeds om de hele organisatie om te gooien. "Je hebt van tevoren ook geen idee hoeveel mensen gebruik zullen maken van het bestellen en afhalen."

De winkels van Intergamma waren een dag dicht na de aankondiging van de lockdown en ze hebben de filialen geleidelijk omgevormd tot geoliede afhaalpunten. "We hebben het assortiment dat online te bestellen is steeds verder uitgebreid. Het compleet maken van de bestellingen kost veel werk en we gaan dit systeem niet tot een Mercedes bouwen zogezegd. We weten immers niet hoe lang dit duurt."

Ook voor als er gewoon iets stuk is

Ook bij Praxis is de omzet wel lager dan voor de lockdown, maar volgens de keten weet de consument de 'bestel en haal op' goed te vinden. "Wat een goed alternatief is voor thuisbezorging als je snel iets nodig hebt." Bij de winkels van Praxis kun je de online bestelde spullen al na twee uur ophalen in de winkel. "Vooral mensen die aan het verhuizen zijn of midden in een grote klus zitten, zijn erg blij dat ze bij ons terecht kunnen, of als er simpelweg iets stuk is natuurlijk."

Om die laatste reden is ook toegestaan dat de bouwmarkten in tegenstelling tot andere winkels wel click & collect mogen aanbieden. De Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf Branche (VWDHZ) is daar blij om. "Natuurlijk hebben we liever dat de winkels open kunnen blijven, maar het is ook fijn voor de consument dat die voor een reparatie of bij een verbouwing toch nog bij de bouwmarkt terecht kan."