Vervoersbedrijf FedEx wil in Europa tussen de 5.500 en 6.300 arbeidsplaatsen schrappen. Het gaat om banen bij het onderdeel FedEx Express. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Of er ook in Nederland banen verdwijnen, is nog niet bekend.

De bezuiniging is een gevolg van de overname van TNT door FedEx in 2016. Daardoor zijn er dubbele functies ontstaan. Nu de integratie van het overgenomen bedrijf is afgerond, zet FedEx het mes in het personeelsbestand. Het gaat om functies in de backoffice en operationele processen.

Het Amerikaanse bedrijf heeft twee logistieke netwerken in Europa, eentje met Parijs als centrum en eentje waarin Luik een spilfunctie vervult. Laatstgenoemde wordt voortaan het secundaire netwerk. "We begrijpen dat, hoewel deze beslissing noodzakelijk is, onze teamleden, vooral in Luik, zich zorgen maken over de toekomst", aldus Dave Canavan, CEO van FedEx Express Europe.

Het bedrijf voegt eraan toe dat het in overleg gaat met autoriteiten en sociale partners om de gevolgen voor het personeel te bespreken. Daarbij kijkt FedEx onder meer naar mogelijkheden om vrijwillig vertrek te stimuleren en naar herplaatsing binnen het bedrijf.

Gevolgen voor Nederland onduidelijk

Wat de gevolgen voor het personeel in Nederland zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Fedex meldt desgevraagd daarover pas later meer informatie te kunnen geven.

Het bedrijf heeft in Nederland ongeveer drieduizend medewerkers in dienst. Een deel van hen werkt in het Europese hoofdkwartier in Hoofddorp.

Volgens CNV-bestuurder Aynur Polat was hier niet echt sprake van veel overlap van functies toen TNT en FedEx in elkaar werden gevlochten. Ze benadrukt dat zij onlangs nog afspraken heeft gemaakt met FedEx waardoor er in Nederland zelfs helemaal geen gedwongen ontslagen zouden kunnen vallen.

Mogelijk honderden banen geschrapt in België

De situatie in België is beduidend anders. Bij de zuiderburen staan volgens lokale vakbonden honderden banen op de tocht, onder meer omdat Luik een minder prominente positie in gaat nemen.

Het concern telt in Europa in totaal tienduizenden werknemers. FedEx maakt ook gebruik van een vloot van tientallen vliegtuigen en werkt met duizenden bestelwagens, shuttles en vrachtauto's.