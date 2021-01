De Inspectie SZW ziet nog "zeer regelmatig" dat jongeren onder de zestien jaar maaltijden bezorgen, terwijl dat sinds 1 juli vorig jaar verboden is. Door de lockdown is de druk op maaltijdbezorgdiensten toegenomen. In de zoektocht naar arbeidskrachten houden deze bedrijven zich niet altijd aan de nieuwe wetgeving, aldus de Inspectie SZW.

Hoe vaak deze bedrijven op te jonge arbeidskrachten terugvallen, is niet bekend. Omdat de Inspectie SZW signalen krijgt over bezorgdiensten die de regels niet naleven, lopen de controles nog. Daarom kan de inspectiedienst nog niet het exacte aantal incidenten noemen, meldt een woordvoerder. "Maar we zien dat het de laatste maanden, vooral vanwege de lockdown, zeer regelmatig voorkomt."

De Inspectie SZW constateerde vorig jaar dat er bovenmatig veel ongelukken gebeuren met jonge maaltijdbezorgers. Na onderzoek bij 178 bedrijven stelde de toezichthouder vast dat er grote risico's kleven aan de bezorging van maaltijden op veelal snelle e-bikes. Per 1 juli 2020 geldt daarom een minimumleeftijd van zestien jaar voor het bezorgen van maaltijden op de fiets, e-bike en brommer.

De inspectiedienst controleert sinds de tweede lockdown niet alleen extra op bezorgdiensten, maar ook op distributiecentra. Om aan de toegenomen vraag te voldoen, is de druk op deze sectoren tijdens de lockdown toegenomen. Hierdoor is het risico op misstanden groter.