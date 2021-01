Bij onder meer ASML en DAF, Fokker en Thyssen Krupp wordt donderdag het startschot gegeven voor landelijke estafettestakingen in de metalektro, zo laten vakbonden CNV Vakmensen en FNV Metaal dinsdag weten. De bonden willen daarmee een signaal afgeven aan werkgeversorganisatie FME. De stakingen worden coronaproof georganiseerd, zo verzekeren CNV en FNV.

Zo wordt er bij het Parktheater Eindhoven en in Alblasserdam een drive-in opgezet, zodat stakers op een veilige manier hun stakingsformulieren kunnen ophalen en actie kunnen voeren. De staking op 21 januari is vooralsnog voor 48 uur.

Met de acties willen de bonden werkgeversorganisatie FME onder druk zetten. Volgens CNV en FNV voelen medewerkers in de sector zich niet serieus genomen. "Werkgevers bieden geen normaal salaris, willen geen goede regelingen om gezond de AOW-leeftijd te halen en geen afspraken over het in vaste dienst nemen van flexwerkers", aldus eerste onderhandelaar bij FNV Metaal Petra Bolster.

Ook CNV Vakmensen onderstreept de noodzaak van acties in coronatijd. "De cao Metalektro is inmiddels verlopen en aan modernisering toe", zo zegt de bond in een persbericht. In Nederland vallen ongeveer 160.000 mensen onder de cao Metalektro. Naast bovengenoemde bedrijven zijn zij ook actief bij firma's als VDL Groep, IHC en Stork.