Picnic neemt opnieuw versneld een nieuw distributiecentrum in gebruik. De online supermarkt meldt dinsdag dat het distributiecentrum in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs in maart opent.

Vorig jaar werd het distributiecentrum in Apeldoorn ook al eerder dan gepland in gebruik genomen. Mede door de coronacrisis heeft Picnic te maken met een constante aanwas van nieuwe potentiële klanten; er is zelfs een wachtlijst.

Volgens medeoprichter Michiel Müller van de online supermarkt gaat het nieuwe centrum in Berkel en Rodenrijs enorm helpen bij het wegwerken van de rij wachtenden. "De capaciteit gaat met 25 procent omhoog. Maar het is een dynamisch proces, er komen aan de achterkant dagelijks per stad honderden nieuwe klanten bij."

Behalve met de distributie moeten ook met de bezorging nog slagen gemaakt worden, zegt Müller. "Er moeten bezorgauto's komen en nieuwe mensen opgeleid worden. Daar gaat tijd overheen, maar dit nieuwe centrum gaat enorm helpen."

Picnic deed het voor de pandemie al goed, maar sinds de lockdownmaatregelen is de toestroom van nieuwe klanten extra groot. "Iedere keer als er een nieuwe persconferentie is geweest, zie je dat de volgende dag terug in de getallen", vertelt Müller. Mensen die al klant zijn, bestellen volgens hem ook vaker en meer.

De opening van de nieuwe hal in Berkel en Rodenrijs stond eigenlijk gepland voor eind dit jaar. Er kunnen straks ongeveer vijfhonderd medewerkers aan de slag. Later dit jaar opent Picnic een geheel gerobotiseerd distributiecentrum in Utrecht.