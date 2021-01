In 2020 zijn in de EU ongeveer 9,9 miljoen nieuwe personenwagens geregistreerd, een daling van 23,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat betekent de grootste terugval sinds de verkoopcijfers bijgehouden worden. In totaal gingen er drie miljoen minder personenauto's op kenteken, maakt brancheorganisatie ACEA dinsdag bekend (pdf).

In Spanje en Italië was de verkoopdaling in het afgelopen jaar het sterkst. Daar ging het aantal registraties met respectievelijk 32,3 en 27,9 procent omlaag. In Frankrijk werd een afname van 25,5 procent genoteerd, in Duitsland een van 19,1 procent.

Ook de grote autofabrikanten zagen hun afzet in de EU met dergelijke percentages kelderen. Bij de volumemerken kregen Jaguar, Mazda, Opel en smart de hardste klappen te verwerken. DS, Toyota en Porsche slaagden er in het afgelopen jaar het best in om de schade beperkt te houden.

Als gevolg van de coronacrisis lagen in 2020 veel autofabrieken en productiecentra stil. Daarnaast waren in veel landen dealerbedrijven gesloten.